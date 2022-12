Feuerwerk: Jugendliche holen illegale Böller per Zug aus Tschechien

Die Polizei verstärkt zum Jahresende wieder die Kontrollen wegen Feuerwerkskörpern. Vor allem Jugendliche kaufen in Tschechien oft Knallkörper, die in Österreich verboten sind.

Es war ein Zufallsfund: Vergangenen Samstag kontrollierten Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien in der U-Bahn-Station Krieau am Nachmittag mutmaßliche Drogenhändler. Da fiel den Beamten auf, dass sich zwei Jugendliche schnell entfernen wollten. Sie konnten die Burschen bald anhalten. Die beiden gaben gleich zu, dass sie in Österreich verbotene Knallkörper dabeihatten. Die Menge allerdings überraschte: Nicht weniger als 680 pyrotechnische Gegenstände wurden einem 17-Jährigen abgenommen.

Bursche hatte 480 verbotene Doppelblitzknaller dabei

Davon waren 480 sogenannte ...