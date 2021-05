Gewalt gegen Frauen ist in allen Lebenslagen und Schichten zu Hause. Staat und Gesellschaft müssen sich einmischen.

Der schwache Trost zuerst: International betrachtet liegt Österreich bei der Anzahl der Morde gemessen an der Einwohnerzahl ganz weit hinten in der Statistik. Es gibt nur ein paar Länder auf der Welt, in denen noch weniger getötet wird. Aber: Bei uns werden anteilsmäßig mehr Frauen als irgendwo sonst umgebracht, und vor allem mehr Frauen als Männer. Das ist einzigartig und schmerzt sehr.

Die politischen Erklärungsmuster sind so einfach wie falsch: Es seien die Ausländer oder "zumindest" Einheimische mit ...