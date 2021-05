Mutter und Tochter in Wals erschossen - Hintergründe einer tödlichen Eskalation

Ein 51-jähriger Salzburger soll seine frühere Freundin sowie deren Mutter in Wals-Siezenheim getötet haben. Der Bruder bzw. der Sohn der Opfer berichtet nun über die Vorgeschichte: Darin geht es um einen aufdringlichen Mann, Stalking und gegenseitige Anzeigen.

Zuerst war es eine lautstarke Auseinandersetzung, dann fielen plötzlich Schüsse: Anrainer einer Wohnsiedlung in Wals schreckten am Mittwoch gegen 23.45 Uhr auf, einer alarmierte die Polizei. Als die ersten Beamten eintrafen, bot sich ihnen ein schreckliches Bild: Bei einem Hauseingang lag eine tote Frau, wenige Meter daneben eine zweite. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um eine Pensionistin und deren Tochter handelt. Ein Augenzeuge gab wenig später an, einen Tatverdächtigen weglaufen gesehen zu haben.

Minuten später umstellten ...