Ich gewinne. Du verlierst. Oder umgekehrt. So versuchen wir, unsere Probleme zu lösen. Es ist Zeit für ein Umdenken.

Überall ist dasselbe Wehklagen zu hören. Gerade jetzt, vor Weihnachten, wo wir uns doch so sehr nach Frieden, Harmonie, Versöhnung sehnen. Stattdessen stellen wir betroffen fest: Wir leben heute, auch in Österreich, in einer Welt aus Konfrontationen.

Die einen gegen die anderen, ich gegen du, wir gegen sie. Entweder ich gewinne und du verlierst oder umgekehrt. Ein Erfolg des anderen, der nur noch als "Gegner" wahrgenommen wird, ist gleich einem eigenen Misserfolg. Gar nicht, weil man selbst davon ...