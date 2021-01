Wir reden viel und gern von unseren Rechten als Bürger. Dass Bürger auch Pflichten haben, das verdrängt so mancher gern.

Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wie ich Geburtstag feiere. Ich umarme, wen ich will. Ich lasse mich sicher zu keinem Coronatest zwingen. Ich bin kein Versuchskaninchen, das sich für eine genmanipulierte Impfung hergibt. Ich gehorche sicher keiner Coronadiktatur.

So und so ähnlich steht es geschrieben, hundertfach, tausendfach. Wer in "sozialen Medien" die aktuelle Debatte verfolgt, dem quillt eine zornige Wortlawine entgegen, deren Sätze fast immer mit demselben Wort beginnen: Ich.

Und das ist keine banale ...