Lichtermeer am Stephansplatz nach Tod von Ärztin

Tausende nahmen an Gedenkveranstaltung für die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr teil. Weiter Diskussion um Umstände des Todes.

Die Debatte rund um den Suizid der Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria Kellermayr geht weiter. Die 36-Jährige war am Freitag tot in ihrer Praxis gefunden worden. Einer breiten Öffentlichkeit war sie bekannt geworden, weil sie Morddrohungen von Coronaleugnerinnen und -leugnern bzw. Impfkritikerinnen und -kritikern in den sozialen Medien erhalten hatte.

Am Montagabend fand am Wiener Stephansplatz eine Mahnwache mit Lichtermeer statt. Tausende Menschen nahmen am berührenden Gedenken, das der Initiator von #YesWeCare, Daniel Landau, organisiert hatte, teil. Auch die Glocken des ...