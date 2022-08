Wir brauchen endlich eine digitale Zivilcourage

Fünf Prozent der Internetnutzer versuchen die Gesellschaft zu destabilisieren. Was machen eigentlich die anderen 95 Prozent?

Am Wochenende ist in Salzburg der junge, syrische Schriftsteller Jad Turjman tödlich verunglückt. Es gab und gibt enorm viel Anteilnahme, auch im Netz. Was es auch gibt: Widerwärtige, gehässige Einträge zu dessen Ableben. Auf den Seiten dieser Zeitung wurden diese Kommentare allesamt gelöscht.

Nach dem Suizid der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die monatelang von Impfgegnern bedroht worden war - auch mit dem Tod - geben diese noch immer keine Ruhe. Rechtsextreme Gruppen erdreisten sich, abstruse Verschwörungstheorien in die Welt ...