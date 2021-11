"Mama, warum ist es nicht mehr wie früher?"

Sie ist über 80 Jahre alt und kümmert sich um ihre 58-jährige psychisch kranke Tochter. Denn: Ohne Mama geht es nicht.

Es ist ein kalter, nebliger Novembermorgen. Die mittlerweile verwitwete Frau Schmidt - so nennen wir sie an dieser Stelle - lebt allein in einem Stadtteil von Salzburg. Das Gebäude, in dem sie eine geräumige Eisenbahnerwohnung bewohnt, ist umgeben von großen Laubbäumen, die schon fast alle ihre Blätter verloren haben. Die Szenerie wirkt abweisend, aber als Frau Schmidt die Tür öffnet, fühlt man sich gleich willkommen. Die ältere Dame wirkt viel jünger und hat ein herzliches Lächeln im Gesicht.

...