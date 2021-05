Mehr Vorrang für Radfahrer: Salzburg schafft neue Fahrradstraßen, Wien will Super-Grätzl

Die Corona-Lockdowns kurbelten das Radfahren weiter an. In mehreren Städten Österreichs gibt es Fahrradstraßen, wo die Zweiräder Vorrang haben. Wien will jetzt sogar "Super-Grätzl" nach dem Vorbild der Superblocks in Spanien schaffen. Die Stadt Salzburg hat Pläne, weitere Straßen an der Salzach als Fahrradstraßen zu deklarieren.

So weit wie Deutschland ist Österreich noch nicht. Bei den Nachbarn wurde sogar die Straßenverkehrsordnung geändert, um ein Pilotprojekt für Radfahrer in Bremen zu ermöglichen. In dem Stadtstaat vor der Mündung der Weser in die Nordsee ist ein Teil der historischen Altstadt als Fahrradzone ausgewiesen - hier haben die Drahtesel grundsätzlich Vorrang. Autos dürfen in den zwölf insgesamt 2,5 Kilometer langen Straßen in der Alten Bremer Neustadt nicht durchfahren und auch nicht dauernd parken, sondern nur (maximal mit Tempo 30) ...