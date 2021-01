Ralph Spraiter hat auf dem Dürrnberg seine ersten Schwünge im Schnee gezogen. Jetzt hat er selbst dort eine Skischule eröffnet - trotz Coronapandemie.

Seit seinem 18. Lebensjahr war Ralph Spraiter als Skilehrer und Renntrainer in den USA und Neuseeland unterwegs. Eigentlich war für ihn immer klar: "Nach meinem Studium zieht es mich sicher wieder in die Welt hinaus." Doch dann kam es ganz anders. Am 3. Jänner eröffnete der 26-Jährige in seinem Heimatort Bad Dürrnberg eine Skischule: "Das hätte ich nie geglaubt."

Wie so oft spielte der Zufall Regie. Auf dem Dürrnberg gibt es seit zwei Jahren keine Skischule mehr. "Ich ...