Zwei Schüler erzählen, warum sie in ihrer Freizeit ausrücken, um Kranken und Verletzten zu helfen. Sie arbeiten bis sechs Uhr früh, dann wird wieder gelernt.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März habe sie sehr viel gelernt, sagt Schülerin Aleksandra Mustafic. Die 19-Jährige meint damit nicht den Lernstoff, den sie sich wie alle Schüler derzeit von zu Hause aus erarbeiten muss, sondern die Erfahrungen, die sie in den vergangenen Monaten als Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz gesammelt hat. Fünf Mal im Monat schlüpft die junge Frau in die Uniform und fährt in ihrer Freizeit gemeinsam mit einem Fahrer und einem Praktikanten an Bord eines Rettungswagens durch ...