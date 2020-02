Die Lehrergewerkschaft fordert ein Handyverbot in den Klassenzimmern. Schülervertreter stimmen unter Vorbehalt zu.

Es gibt kaum eine Alltagssituation, in der Mobiltelefone nicht entscheidend ablenken können. Die wohl größte Gefahr besteht im Straßenverkehr. Als überaus störend wirken sich Handys offenbar auch in Österreichs Klassenzimmern aus. Die Lehrergewerkschaft forderte daher am Montag ein generelles Verbot ...