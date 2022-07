Momente des Glücks: Der Wald, das Brot und Salzburg, so wie es ist

Corona, Krieg und Klimakatastrophen: Auch kleine Momente des Glücks können uns durch schwierige Zeiten lotsen. Nur erkennen muss man sie.

"Zufriedenheit und Geduld öffnen das Herz für die Schönheiten des Lebens." So lautet er also, der heutige Spruch des Tages in der täglichen Urlaubspostille des kleinen Hotels am Kärntner See, platziert gleich neben den Ausflugstipps, dem Sportkursprogramm und dem Massageangebot des Tages. Einmal darüber gelesen, gleich wieder vergessen beim Biss hinein in die Frühstückssemmel.

Ist doch Urlaub, man lebt in den Tag hinein, lässt schlechte Nachrichten sowieso nicht an sich heran, Hauptsache, das Wetter passt - wie war ...