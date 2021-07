Neue Polizeieinheiten für die Bundesländer

Der Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 war der Auslöser dafür, dass ab Herbst in ganz Österreich sogenannte Schnelle Reaktionskräfte (SRK) in den Bundesländern installiert werden. Vorbild dafür ist die nur in Wien tätige Sondereinheit WEGA - zuständig für riskante und schwierige Einsätze. In Krisensituationen gebe allein die Anwesenheit der Spezialkräfte anderen Einsatzkräften Sicherheit, sagte Kommandant Ernst Albrecht bei einem Hintergrundgespräch im Innenministerium. Die SRK wird sich aus der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und der Bereitschaftseinheit (BE) zusammensetzen. Wo diese ...