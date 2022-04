Neue Radwege müssen breiter gebaut werden

Darf's ein bisserl mehr sein? Bei Radwegen und Radfahrstreifen in Österreich lautet die Antwort: Ja. Schon 30 oder 50 Zentimeter mehr Breite machen das Fahren angenehmer und sicherer. Die Richtlinien für den Bau wurden jetzt überarbeitet. Durch bessere Planung und großzügigere Lösungen soll das Risiko für Radfahrer im Straßenverkehr gesenkt werden. Der Radverkehr steigt, im Vorjahr gab es 48 Tote im Jahr 2020 rund 9300 Verletzte.

Nach mehr als sieben Jahren wurden die Vorschriften für den Bau von Radverkehrsinfrastruktur in Österreich wieder überarbeitet. Seit April sind die neuen Regeln gültig "und das ist kein Aprilscherz", sagte am Montag Martin Fellendorf, Universitätsprofessor in Graz am TU-Institut für Straßen- und Verkehrswesen sowie Vorsitzender der österreichweiten Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr, bei der Präsentation in Wien gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Generell sollen Radwege und Radfahrstreifen in allen Kategorien künftig um 30 bzw. 50 Zentimeter breiter als bisher ausgeführt werden. ...