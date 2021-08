In der weltweiten Stahlkrise der 1970er-Jahre war der Voest-Standort Liezen praktisch tot. Dann ließ die Regierung hier Kanonen fertigen, die illegal in den Irak und Iran gingen. Private Käufer retteten die Maschinenfabrik, die erfolgreich ist.

Genau 40 Jahre ist es heuer her, dass Kanonen aus der neutralen Republik Österreich im ersten Golfkrieg an den Irak geliefert wurden. Offiziell waren sie zur Tarnung freilich für Jordanien bestimmt. Die Waffen, die am Voest-Standort in der obersteirischen Bezirkshauptstadt Liezen gebaut wurden, funktionierten allerdings so gut, dass Iraks Erzfeind Iran ebenfalls welche haben wollte. So gerieten die Manager der verstaatlichten Waffenschmiede im Ennstal noch stärker in Teufels Küche: Sie mussten ihre illegalen Geschäfte - mit Rückendeckung der Regierung unter ...