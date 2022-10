Poker-Weltmeisterin Jessica Teusl: "Ich bluffe wie ein Löwe"

Jessica Teusl ist Weltmeisterin im Pokern. Im SN-Podcast "Die gefragte Frau" gibt sie Einblick in ihren Trainingsalltag. Außerdem verrät sie, ob Frauen anders pokern als Männer.

Podcast "Die gefragte Frau"

An die entscheidenden Minuten erinnert sich Jessica Teusl noch ganz genau. Es ist der 3. Juli 2022, Teusl sitzt am Pokertisch in Las Vegas. Mehr als 1000 Mitstreiterinnen hat sie beim Frauenbewerb der World Series of Poker, den Poker-Weltmeisterschaften, bereits hinter sich gelassen. Nun geht es um den Sieg. "Mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht. Ich bin All-in gegangen und dann überlegt die Frau gegenüber ...