Poker-Weltmeisterin Jessica Teusl: So gelingt bluffen auch im echten Leben

Pokern Frauen anders als Männer? Eine Weltmeisterin gibt in einer neuen Folge des Podcasts "Die gefragte Frau" Einblick in ihren Trainingsalltag.

Podcast "Die gefragte Frau"

Jessica Teusl ist dreifache Europameisterin und seit Juli diesen Jahres Weltmeisterin im Pokern. Im Podcast spricht sie über Erfolge und Niederlagen und gibt Tipps, wie das Pokerface auch im Alltag gelingt. Wenn die 32-Jährige gerade nicht für Pokerturniere in Las Vegas oder den Bahamas unterwegs ist, pendelt sie zwischen Wiener Neustadt und Salzburg, wo ihr Freund Stefan Lehner lebt. Auch er ist professioneller Pokerspieler - was den Alltag des Pärchens durchaus interessant macht, gibt Teusl im Podcast zu: "Wir spielen oft darum, wer die Küche putzt, oder einkaufen gehen muss. Meistens gewinne ich." Doch spielen Frauen anders Poker als Männer? Auch das verrät Teusl im Podcast. So viel sei verraten: Lieber misst sie sich eigentlich mit Männern.

