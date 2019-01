Schwere Vorwürfe gegen Bischof Schwarz: "Bischöfin" wälzte große Pläne

Im verlustträchtigen Bildungshaus wollte die enge Vertraute von Bischof Alois Schwarz ein Café mit Wintergarten bauen. Dieses Projekt wurde gestoppt, ihr Büro ließ sie großzügig umbauen.

Die Staatsanwaltschaft Graz will die Vorwürfe der Misswirtschaft beim bischöflichen Mensalgut in Kärnten umfassend prüfen. "Wir schaffen die vorliegenden Prüfberichte bei und prüfen den Sachverhalt umfassend", erklärte Behördensprecher Christian Kroschl am Mittwoch auf SN-Anfrage. Im Raum stehe der Verdacht der Untreue, die Überprüfungen richteten sich sowohl gegen Bischof Alois Schwarz als auch gegen die frühere Leiterin des Bildungshauses St. Georgen am Längsee.