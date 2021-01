Sechs Stunden Zeit, um zu impfen

Der Coronaimpfstoff ist knapp. Daher ist die Aufregung groß, wenn auch Personen immunisiert werden, die eigentlich noch keinen Anspruch haben. Deshalb wollen dies die Behörden tunlichst vermeiden.

Der Coronaimpfstoff ist knapp. Und er könnte noch knapper werden. Der US-Pharmakonzern Pfizer hat angekündigt, dass die Liefermenge seines gemeinsam mit Biontech entwickelten Impfstoffs an die europäischen Länder zurückgehen werde. Grund sei ein Hochfahren der Produktionskapazitäten und damit der Umbau der Produktionsanlagen.

Währenddessen geht die Debatte weiter, wer in Österreich geimpft wird. Grund: In Kärnten wurden in einem Altersheim nicht nur Bewohner und Pflegekräfte geimpft, sondern auch Angehörige, die darauf eigentlich noch keinen Anspruch hatten. In Wien war ...