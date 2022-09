Selbst gemacht und noch immer ohne einen Wackler: Der Küchentisch als Lebensmittelpunkt

Vor etwa 30 Jahren hat Thomas Neureiter selbst einen Esstisch gebaut - anfangs für seine WG. Heute isst, lacht und diskutiert dort seine Familie.

Ein paar tiefere Kratzer hätten seine Buben, als sie kleiner waren, mit ihrem Besteck hineingemacht. "Man hat genau gesehen, wer wo sitzt", sagt Thomas Neureiter. Der Esstisch der Familie, der seit über 30 Jahren in der Wohnung in Oberalm steht, ist ein ganz besonderer. Neureiter hat ihn selbst getischlert. Er, der heute das pfarrkaritative Projekt ArMut teilen in der Stadt Salzburg leitet, hatte sich von einem Freund aus Krispl zunächst zeigen lassen, wie das funktioniert.

"Wir waren damals ...