Das spätsommerliche Warmwetter hält noch bis in den Oktober hinein an. Das ist angenehm für viele, aber es zeigt auch die Klimaerwärmung.

Der schöne Spätsommer bleibt im Raum Salzburg noch bis in die nächste Woche hinein erhalten. So wie in der vergangenen Woche auch werde es voraussichtlich am Samstag eine kurze Abkühlung geben, aber danach werde sich wieder der Hochdruckeinfluss durchsetzen und ...