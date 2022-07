Ohne Rücksicht geht es nicht auf den Straßen

Der Straßenverkehr betrifft uns alle, daher ist die Straßenverkehrsordnung eines der Gesetze, die am häufigsten geändert werden. Mit der jüngsten Novelle (der 33. seit 1960) will die Koalition die Rahmenbedingungen für das Radfahren und das Zufußgehen verbessern. Verbesserungen sind vor allem in den Städten dringend nötig. Zwar sollte für den Gesetzgeber stets die Sicherheit der Menschen im Vordergrund stehen, doch waren dabei bisher oft nicht die schwächsten Verkehrsteilnehmer im Fokus.

Ab Oktober 2022 kommen einige Erleichterungen für Radfahrer. ...