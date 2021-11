Stimmen aus den Ländern für Lockdown

Standen die Landeschefs in der Vorwoche einem Lockdown noch skeptisch gegenüber, mehren sich angesichts der steigenden Infektionszahlen am Donnerstag die Stimmen der Befürworter. Beschlossene Sache ist er ab Montag in Oberösterreich und Salzburg, egal ob ein bundesweiter kommt oder nicht. Auch in Vorarlberg mehren sich die Stimmen für einen sofortigen Lockdown. Und Kärnten will jedenfalls einen "kurzen, harten" prüfen. Ablehnend gab man sich in Tirol und der Steiermark.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Stimmen für Lockdown in den Ländern mehren sich