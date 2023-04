"Tante Annelie" und ihre vielen kleinen Schützlinge

35 Jahre lang war die heute 80-jährige Annelie Hrebicek Kindergärtnerin in Tamsweg. Eine Zeit, an die nicht nur sie sich so gern zurückerinnert.

BILD: SN/APA/STEFAN KNITTEL BILD: SN/PRIVAT Diese Karte hat „Tante Annelie“ vor Kurzem erreicht. BILD: SN/PRIVAT Kater Max ist auch längst im Ruhestand.