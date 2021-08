Teenager in Corona-Zeiten: Kein Ball, keine Party - und trotzdem die erste Liebe erlebt

Hannah und David, beide 17, lernten sich im ersten Lockdown im Internet kennen. Sie sind glücklich miteinander, finden aber: "Wir verpassen viel."

Wissen Sie noch, was Sie gemacht und erlebt haben, als Sie 16, 17 Jahre alt waren? Von alledem, was Ihnen jetzt vielleicht einfällt, konnten Hannah und David eineinhalb Jahre lang nur träumen. Sie feierten ihre 16. Geburtstage daheim nur mit der Familie, gingen an den Wochenenden nicht mit Freunden aus in den Discos und Bars der Stadt, waren nicht im Tanzkurs oder auf Schulbällen und fuhren mit ihren Schulkollegen auch nicht auf Landschulwoche - wenn sie ihre Klassenkameraden überhaupt zu ...