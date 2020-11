Terroranschlag in Wien: Die Opfer standen mitten im Leben

Der Attentäter (20) erschoss einen fast gleichaltrigen Landsmann (21).

"Es ist alles so unfassbar." - "Ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt." - "Es war so sinnlos." Das sind nur drei von Dutzenden Kommentaren in den Sozialen Medien zum Tod jenes 21-jährigen Mazedoniers, der am Montagabend von dem 20-jährigen Attentäter, der ebenfalls nordmazedonischer Staatsbürger war, erschossen worden war. Der junge Mann aus Korneuburg ist eines von vier Todesopfern. Die anderen drei sind ein chinesischstämmiger Chefkoch (39), eine 44-jährige Frau aus Österreich sowie eine 24-jährige deutsche Kunststudentin.

