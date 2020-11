Wie und wovon lebte der Attentäter?

Gemeindebau und Mindestsicherung: So lebte der 20-Järhige nach seiner vorzeitigen Entlassung aus der Haft.

Die Hausdurchsuchung in der Wohnung des von der Polizei erschossenen Attentäters erfolgte unmittelbar nach seiner Identifizierung. Der 20-Jährige hat in einem Gemeindebau in Wien-Donaustadt gewohnt. Wie er zu der Sozialwohnung kam? Wovon er gelebt hat? Nachdem er im Dezember des Vorjahres vorzeitig aus der Haft entlassen worden ist, hat er Mindestsicherung bezogen, wie einer seiner Betreuer nach der Haft den SN berichtet. Zuletzt hat er auch geringfügig bei einer Sicherheitsfirma gejobbt und zwischendurch immer wieder AMS-Kurse besucht.

Im ...