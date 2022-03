Tirol investiert Millionen in 133 Jahre alte Achenseebahn

Nach zwei Jahren Stillstand soll die älteste dampfbetriebene Zahnradbahn Österreichs Ende April wieder durchstarten. Nach der Insolvenz fließt jetzt viel Geld in die denkmalgeschützte Attraktion.

Just zum 130-Jahr-Jubiläum stand die Zukunft der Achenseebahn in Tirol auf der Kippe. Der Eisenbahn, die 1889 mit einer von Kaiser Franz Joseph persönlich unterzeichneten Konzession eröffnet wurde und zuletzt in den Sommermonaten mehr als 100.000 Touristen pro Saison beförderte, drohte das Aus. Wegen der Coronapandemie fiel die Saison 2020 aus, es kam zum Konkurs. Parallel dazu gab es viel Kritik von Eisenbahnfachleuten, dass das Land Tirol und die Anrainergemeinden den Wert der ältesten dampfbetriebenen Zahnradbahn Österreichs nicht genug schätzten. ...