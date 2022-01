Todeszahlen zeigen die Gefahr für Ungeimpfte

Das Risiko, an Covid-19 zu sterben, sinkt nach einer Impfung massiv. Teilweise um 99 Prozent.

14.000 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Österreich an Covid-19 gestorben. In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage wurde nun auch erstmals im Detail ausgeführt, wer von den Verstorbenen geimpft war, wer genesen war und wer nicht geimpft war. Aufgelistet nach Kalenderwoche und Bundesland. Die Liste reicht bis November 2021.

Das Team rund um Florian Bachner, Systemanalytiker der Gesundheit Österreich, hat die Zahlen analysiert. Unter anderem daraufhin, wie sehr die Impfung das Risiko, an Covid-19 zu sterben, reduziert.

...