Maria und Randolf haben sich erst ineinander, dann in Norwegen verliebt. Mit ihren Kindern leben sie heute dort und wollen auch nicht mehr weg.

Traumhaftes Badewetter bedeutet in Norwegen: Sonnenschein und zwischen 18 und 20 Grad Außentemperatur. "Dann laufen wir in kurzen Leiberln und kurzen Hosen am Meer herum und genießen die Natur. Wärmer muss es für uns gar nicht sein", erzählt Maria. Die ...