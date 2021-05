Unglück in Italien: "Ein Seil reißt nicht so schnell"

In Österreich rätseln Seilbahnexperten nach dem Absturz einer Gondel in Italien. Vor allem das Versagen der Notbremse sei eigenartig. Selbst Manipulation wird nicht ausgeschlossen.

"Für uns ist das ein Rätsel", sagt Jörg Schröttner, Abteilungsleiter der obersten Seilbahnbehörde, zwei Tage nach dem Absturz einer Gondel am Lago Maggiore in Italien mit 14 Toten. "Gerissen ist das Zugseil, nicht das Tragseil", erklärt Schröttner die Ursache des Unglücks auf dem 1500 Meter hohen Aussichtsberg Mottarone. "Eigenartig ist aber, warum auch die Tragseilbremse versagt hat. Die greift in so einem Fall normalerweise automatisch." Diese könnte, sollte die Automatik ausfallen, auch händisch betätigt werden. Doch dafür bräuchte es einen ...