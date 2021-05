Drei Festnahmen nach Seilbahnunfall am Lago Maggiore

Nach einem Seilbahnunglück am Lago Maggiore am Sonntag mit 14 Todesopfern sind in der Nacht auf Mittwoch drei Personen festgenommen worden. Dabei handelt es sich um den Eigentümer der Betreibergesellschaft der Seilbahn "Ferrovie del Mottarone", den Direktor sowie den Cheftechniker, berichteten italienische Medien.

SN/AFP Seilbahn "Ferrovie del Mottarone" in Stresa am Lago Maggiore in Italien.