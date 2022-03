Vanessa und Thomas Herzog: Harsch und herzlich mit 26 Jahren Unterschied

Wie sich eine Spitzensportlerin und ihr viel älterer Manager verliebten und wie sie gemeinsam einem heimtückischen Gegner trotzen.

26 Jahre Altersunterschied zwischen Mann und Frau, wo gibt's denn so was? Vanessa und Thomas Herzog sind kein Promipaar der High Society, in der solche Kombinationen vorkommen mögen. Wohl aber kennt man die beiden, denn sie ist eine der weltbesten Eisschnellläuferinnen, er ihr Trainer und Manager. Eine 26-jährige Sportlerin und ihr 52 Jahre alter Ehemann, das wirft Fragen auf.

Thomas Herzog sagt: "Es war Liebe auf den dritten Blick." Als er das Management der damals 20-jährigen Sportlerin übernommen ...