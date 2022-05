Verblüffende Auto-Werte: "Biogas wird von der Politik sträflich ignoriert"

Obwohl die Autoindustrie voll auf Elektroautos setzt, schneidet ein anderer alternativer Antrieb seit Jahren bei Schadstoffen und CO2-Belastung noch besser ab. Mit Biogas gäbe es viel Potenzial.

Seit Jahren achten die Automobilclubs in Europa bei ihren Fahrzeugtests verstärkt auf die Ökobilanz der überprüften Vehikel. Seit 2019 wurden mehr als 60 neue Modelle nach dem Standard für eine ökologische Autobewertung, dem sogenannten Green NCAP (New Car Assessment Program, Anm.), beurteilt. Geprüft wird dabei im Fahrbetrieb, wie hoch der Schadstoffausstoß ist, wie hoch die Emission von Treibhausgasen (THG, in CO2-Äquivalent) ausfällt und wie hoch der Energieverbrauch insgesamt ist.

Heuer wurde zusätzlich erstmals noch eine Berechnung angestellt, wie ...