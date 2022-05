Verkehrsforscher: "Abbiegen bei Rot für Radfahrer gehört wissenschaftlich untersucht"

Die zum Teil weitreichenden Änderungen für Radfahrer, die Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) in der nächsten Novelle der Straßenverkehrsordnung plant, sollen durch wissenschaftliche Untersuchungen begleitet werden. Diese Forderung erhebt der Verkehrswissenschafter Harald Frey vom Institut für Verkehrswissenschaften an der Technischen Universität Wien.

Wie berichtet sollen Radfahrerinnen und Radfahrer künftig an bestimmten Kreuzungen auch bei roter Ampel rechts abbiegen bzw. teilweise geradeaus fahren dürfen. Erlaubt werden soll das nur an Kreuzungen, die von den Behörden zuvor überprüft und dafür gekennzeichnet wurden. Dazu sind Zusatztafeln vorgesehen, dass die Radfahrer in jedem Fall bei Rot zuerst anhalten müssen - Einfahren in die Kreuzung soll nur erlaubt werden, wenn es die Verkehrssicherheit zulässt. Bis 1. Juni läuft das Begutachtungsverfahren, der Gesetzesbeschluss ist im Herbst geplant.

