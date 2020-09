Verschärfte Corona-Regeln in Österreich bis Frühjahr 2021 in Kraft?

Bei der Präsentation der zweiten Ampelschaltung hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag verschärfte Maßnahmen mit "Gültigkeit Montag, 0.00 Uhr" angekündigt: Es wird Einschränkungen bei Veranstaltungen sowie vermehrt eine Maskenpflicht geben. Kurz geht davon aus, dass die verschärften Maßnahmen auf längere Sicht Gültigkeit haben werden.

Er nehme an, dass die Maßnahmen die Bevölkerung während des gesamten Winters "und womöglich darüber hinaus" begleiten werden, meinte Kurz. "Wir befinden uns mitten in einer Pandemie", hielt er fest. Auf die Frage, inwieweit das vorgesehene wöchentliche Umschalten der Corona-Ampel angesichts der nunmehr beschlossenen bundesweit einheitlichen strengen Regelungen die Bevölkerung verwirren könne, betonte der Kanzler, es gehe um "ein Maximum an Klarheit, keine Verwirrung".

Daher habe man bezirks- und länderübergreifend auf die steigenden Infektionszahlen mit SARS-CoV-2 reagiert. Die getroffenen Regeln - verpflichtendes Maskentragen im Handel und in der Gastronomie sowie an den Schulen außerhalb der Klassenräume, deutliche Einschränkungen bei Veranstaltungen und Versammlungen - "gelten so lange, bis die Bundesregierung die Notwendigkeit sieht, dass sie verschärft oder wieder zurückgenommen werden". Er rechne "in den nächsten Wochen" nicht damit, dass es zu einer Entspannung kommt, bekräftigte Kurz.

Indoor-Veranstaltungen werden künftig mit 50 Personen beschränkt. Im Freien mit 100 Personen, bei Großveranstaltungen mit professionellem Konzept und mit zugewiesenen Sitzplätzen sind es 1.500 bzw. 3.000 Plätze.

Die neuen Corona-Maßnahmen werden durch eine Novelle der Lockerungsverordnung geregelt und sehen vor, dass als Präventionsmaßnahme der Mund-Nasen-Schutz zusätzlich zu den bereits in der Lockerungsverordnung vorgeschrieben Bereichen ab 14. September in ganz Österreich in allen Kundenbereichen in geschlossenen Räumen im Handel, Dienstleistungsbereich und Parteienverkehr vorgeschrieben ist. In der Gastronomie gilt die Maskenpflicht für das Personal im Service, Konsumation ist in geschlossenen Räumen nur noch am Sitzplatz möglich, der Barbereich bleibt also tabu. In Schulen gilt Maskenpflicht außerhalb der Klasse, wie seit dem Schulstart in Wien dort bereits vorgesehen.

Mit der zweiten Schaltung der Corona-Ampel wurden am Freitag bereits sieben Regionen in Österreich "auf gelb" gestellt. Betroffen von "gelb" - das bedeutet mittleres Risiko - sind Wien, Graz, Innsbruck, der NÖ Bezirk Korneuburg, Wiener Neustadt sowie die Bezirke Kufstein und Schwaz in Tirol. Die Vorschläge der Expertengruppe und die damit verbundenen Maßnahmen werde man "selbstverständlich" umsetzen, meinte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Kurz rief die Österreicher auf, wieder vorsichtiger zu werden und verwies auf die Situation in Israel, die es auf jeden Fall zu verhindern gelte. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wies noch einmal auf die Wichtigkeit der Geschwindigkeit bei Tests hin: "Je schneller die Gesundheitsbehörden reagieren können, umso besser kann die Pandemie kontrolliert werden." Noch Aufholbedarf beim Contact-Tracing ortete Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

Der Bundeskanzler warnte, dass weitere Verschärfungen noch folgen könnten, das sei noch nicht das "Ende der Fahnenstange", was heute, Freitag angekündigt wurde. Noch einmal Richtung Wien verweis Innenminister Karl Nehammer (ÖVP): "Ich bin sehr dankbar, dass es auch in der Wiener Stadtregierung zu einem Umdenken gekommen ist" - was es in Wien und im Bundesgebiet brauche, seien "Testungen und schnelle Testergebnisse" und die "Überwachung der Quarantänemaßnahmen". Er sei zudem dem ungarischen Innenminister dankbar, denn die Einschränkungen für Pendler würden ab sofort nicht mehr gelten.

SN/APA/ROBERT JAEGER Bürgermeister Michael Ludwig während einer Pressekonferenz zum Thema "Weitere Vorgehensweise der Stadt Wien im Kampf gegen die Corona-Pandemie" am Freitag, 11. September 2020, im Wiener Rathaus.

Wiens Krisenstab empfahl Maske in Handel und Gastro

Der medizinische Krisenstab der Stadt Wien empfahl am Freitag vor der Pressekonferenz der Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen, um den Anstieg der Coronavirus-Infektionen wieder zu bremsen. Er sprach sich etwa für eine Ausweitung der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Handel aus. In Lokalen soll die Maske an der Bar und am Weg zum Tisch nötig sein. Auch in Sozialräumen von Firmen soll es Verschärfungen geben.

Wien kann derartige Maßnahmen jedoch nicht umsetzen. Man hoffe nun auf österreichweite Regelungen oder dass der Bund die Möglichkeit schaffe, regional derartige Maßnahmen umzusetzen, betonten Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) in einer Pressekonferenz. Hacker hatte bereits gestern, Donnerstag, strengere Maßnahmen gefordert.

"Ich kann gut damit leben, wenn es österreichweite Spielregeln gibt oder auch, wenn wir diese Spielregeln in Wien schaffen", bekräftigte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), der zuletzt bereits dem Bund nahegelegt hatte, entsprechend tätig zu werden und Maßnahmen wieder zu verschärfen. Druck auf den Bund wolle man aber nicht aufbauen, versicherten Hacker und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Man sei in ständigen Gesprächen. "Der Dialog mit Gesundheitsminister (Rudolf, Anm.) Anschober funktioniert sehr gut", beteuerte der Stadtchef. Man habe zuletzt aber registriert, dass nach vielen jungen Menschen nun auch wieder mehr ältere Personen erkranken würden. "Das macht uns Sorge", versicherte der Stadtchef.

Empfohlen werden darum neben den Verschärfungen im Handel oder in der Gastronomie auch eine "Sensibilisierung" im Bereich Arbeitswelt. Vor allem in Sozialräumen wird das Tragen der Maske empfohlen. Auch auf den Abstand in Großraumbüros solle verstärkt Rücksicht genommen werden. Zudem sind Regulierungen für "geschlossene Veranstaltungen" nach Ansicht des Krisenstabs nötig. Hier sei zuletzt immer häufiger auf die nötigen Vorsichtsmaßnahmen verzichtet worden, wurde beklagt.

Allerdings gibt es einige Maßnahmen, die Wien allein umsetzen kann: Die Krankenanstalten und Pflegeheime setzen laut Stadtregierung das routinemäßige Testen vor Aufnahme ins Spital und in Pflegeheimen fort. Dies sei, so betonte Hacker, eigentlich erst bei der Ampelstufe Rot vorgesehen. Auch in Amtsgebäuden wird nun auf Gängen Maskenpflicht herrschen. Neue Regeln für Märkte wurden ebenfalls in Aussicht gestellt, wobei es hier noch keine Details gab.

"Die Epidemie ist noch nicht vorbei", warnte Hacker. Er gestand ein, dass - falls Verschärfungen kommen würden - dies für Einschränkungen sorgen werde. Doch man habe über den Sommer gesehen, dass viele Menschen nachlässig geworden sind. Und er machte keinen Hehl daraus, dass er die vom Bund vorgenommene Lockerung der Maßnahmen nicht gutgeheißen hat: "Wir waren nicht sehr glücklich darüber, dass wir in Österreich alle Spielregeln wieder aufgehoben haben."

Verwiesen wurde heute auch einmal mehr auf die Wiener Teststrategie. Durch routinemäßiges Testen der Kontaktpersonen entdecke man auch viele asymptomatische Fälle, wie betont wurde. Auch wurde darauf verwiesen, dass die Reiserückkehrer im Sommer zu einer massiven Zunahme der Fallzahlen geführt haben.

Quelle: APA