Verwerten statt wegwerfen: Was tun mit altem Brot?

Vielen Menschen fehlen die Ideen, wie sie alte, aber noch essbare Nahrungsmittel verkochen können.

Der Käse in der geöffneten Packung ist an den Rändern schon etwas hart, das Joghurt hat sein Mindesthaltbarkeitsdatum einige Tage überschritten und die Essiggurkerl schwimmen in einem leicht getrübten Sud - solche Lebensmittel landen häufig im Müll. Das wäre vermeidbar gewesen - indem sie rechtzeitig verzehrt oder anders verwertet worden wären. Die Hälfte dieses Mülls entsteht in privaten Haushalten.

Für viele Generationen war es aus der Not heraus selbstverständlich, Essen haltbar zu machen. Jene, die ...