Viele Covid-Geimpfte mit heftigen Reaktionen im Krankenstand

Schüttelfrost, 40 Grad Celsius Fieber oder starke Kopfschmerzen: Zumindest jeder fünfte mit AstraZeneca Erstgeimpfte zeigt starke Impfreaktionen. Aber auch die zweite Teilimpfung bei Biontech-Pfizer ist nicht ohne.

"In der Justizanstalt Asten wurden in 'Phase 1' 53 Bedienstete geimpft. Zehn von ihnen wiesen danach Erkältungssymptome auf und konnten daher am nächsten Tag ihren Dienst nicht antreten. Mittlerweile sind aber alle wieder im Dienst", berichtet Christina Ratz, Sprecherin im Justizministerium. Es sei zu keinem personellen Engpass gekommen, der Dienstbetrieb konnte ohne Probleme aufrechterhalten werden.

Auch die Spitalsbetreiber haben auf mögliche Ausfälle nach einer Corona-Schutzimpfung reagiert. "Rund 30 Prozent der mit AstraZeneca Erstgeimpften weisen Impfreaktionen auf. Wir berücksichtigen ...