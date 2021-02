AstraZeneca als Impfturbo für die Älteren?

Vor allem in einer Altersgruppe könnte sich die Impfquote nun erhöhen.

Das nationale Impfgremium will noch in dieser Woche die Zulassung des Vakzins von AstraZeneca für über 65-Jährige empfehlen. Der Grund für die bisher eingeschränkte Zulassung war, dass es bislang zur Wirkung des Impfstoffs bei über 65-Jährigen noch zu wenige Daten gab. Die gibt es nun aus Schottland. Vorläufige Daten einer Studie unter 5,4 Millionen geimpften Personen legen laut Hersteller nahe, dass der Impfstoff in der Lage ist, auch bei älteren Menschen nach der ersten Dosis das Risiko eines Krankenhausaufenthalts um ...