Geplanter Anschlag auf die Regenbogenparade verhindert

Drei junge Männer im Alter von 14, 17 und 20 Jahren wurden unmittelbar vor der Parade festgenommen. Sie hatten offenbar einen Anschlag auf die Parade geplant, an der rund 300.000 Menschen teilnahmen.

Bis zu 300.000 nahmen am Samstag an der Wiener Regenbogenparade teil

Die drei Verdächtigen wurden bei einem Einsatz der Cobra festgenommen, informierten der Landespolizeipräsident in Wien, Gerhard Pürstl, und der Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Omar Haijawi-Pirchner, am Sonntag Vormittag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Die drei jungen Männer seien Österreicher mit bosnischen bzw. tschetschenischen Wurzeln.

Keine unmittelbare Gefahr für die 300.000 Teilnehmer

Eine unmittelbare Gefahr für die rund 300.000 Teilnehmer der Parade hätte nicht bestanden, betonte Pürstl. Man sei vorab vom Staatsschutz über die Gefährdung informiert worden.

Man habe die drei jungen Männer aus Niederösterreich und Wien bereits seit längerem unter genauer Beobachtung gehabt, erklärte Haijawi-Pirchner. Am Tag der Parade seien die drei Verdächtigen bei einem Cobra-Einsatz festgenommen worden und ihre Wohnsitze durchsucht worden. Gefunden habe man zahlreiche verbotene Waffen, darunter Wurfsterne, Säbel aber auch zahlreiche Messer. Auch die Gefahr, dass ein Fahrzeug als Rammwaffe benutzt werden könnte, habe man nicht ausschließen können, so Haijawi-Pirchner. Auch Hinweise auf Waffenkäufe im Ausland habe man erhalten.

Junge Männer hatten sich radikalisiert

Die drei jungen Männer seien alle österreichische Staatsbürger. Der 14-jährige habe tschetschenische Wurzeln, der 17- und der 20-Jährige seien bosnischer Herkunft, erklärte Haijawi-Pirchner. Sie hätten sich zuletzt übers Internet radikalisiert und sympathisierten mit dem Islamischen Staat (IS). Einer der Verdächtigen sei bereits im Zusammenhang mit Terror-Amtshandlungen der Polizei bekannt gewesen. Die Planungen für den Anschlag auf die Regenbogenparade seien "weit über ein abstraktes Gefahrenpotenzial" hinausgegangen. Da man die Personen unter engster Beobachtung gehabt habe, habe es aber kein sehr großes konkretes Gefahrenpotenzial gegeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurden die Verdächtigen am Tag der Parade festgenommen und ihre Wohnsitze durchsucht. Nun müsse das umfangreiche Beweismaterial, darunter Handys, Waffen, Wurfsterne, Gasdruckwaffen sowie ein Säbel und die sichergestellten Datenträger, ausgewertet werden.

Die Veranstalter der Parade wurden über die Anschlagspläne nicht informiert. Man habe Panik verhindern wollen. Die Verdächtigen hätten sich zudem zum Zeitpunkt der Parade bereits in Gewahrsam befunden. Für die an der Regenbogenparade teilnehmenden Politiker seien die entsprechenden Sicherungs- und Schutzkonzepte gestern umgesetzt worden. Wie diese genau ausgesehen haben, wollte Haijawi-Pirchner nicht sagen.

Auch viele Politiker als Teilnehmer bei der Parade

Die Regenbogenparade hatte als Höhepunkt der Vienna Pride am Samstag Nachmittag rund 300.000 Menschen in die Innenstadt gelockt. Auf der Ringstraße wurde ausgelassen aber friedlich gefeiert.

Die Demonstration bestand aus 98 geschmückten Lkw, anderen Fahrzeugen und Teilnehmergruppen und war damit die zweitgrößte Regenbogenparade in Wien bisher, so die Organisatoren. Mit dabei waren neben Künstlern und Prominenten auch etliche Politiker, wie Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), Justizministerin Alma Zadi (Grüne), Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die Grüne Klubobfrau Sigi Maurer, Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS), SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler, SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner sowie die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures.

Die Polizei hatte sich mit rund 700 Einsatzkräften gerüstet. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Vorfällen - vor allem im Zusammenhang mit kleineren Gegen-Demos bzw. Protesten gegen diese - gekommen war, wurde Unterstützung aus Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark hinzugezogen.

