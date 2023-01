Androsch-Tochter verwirft die Hotelidee ihres Vaters: Laut Bürgermeister eine "vertane Chance"

Die Nachbarn fordern den Erhalt einer alten Villa in Altaussee. Bürgermeister beklagt eine "vertane Chance" für seinen Ort.

Die Hotelpläne der Familie Androsch in Altaussee haben sich offensichtlich zerschlagen. Wie berichtet, hatte eine Anrainerinitiative aus dem Ortsteil Fischerndorf, dem ältesten Teil der Gemeinde im Steirischen Salzkammergut, in einem offenen Brief gegen eine stärkere Verbauung eines Villengrundstücks protestiert, auch Schauspieler Klaus Maria Brandauer zählte zu den Unterzeichnern. Eine Architekturhistorikerin aus Linz hatte gefordert, das oft als Kremenezky-Villa bezeichnete Gebäude solle wegen der jüdischen Vorbesitzerfamilie erhalten werden, und dafür Unterschriften gesammelt. Die Villa hatte der Architekt Peter Busbach 1884 errichtet, ...