Volksbegehren für einen NATO-Beitritt Österreichs lanciert

Ein Linzer Unternehmensberater sammelt Unterschriften für das geplante Volksbegehren: "Unsere Neutralität ist unsolidarisch", sagte Gunther Fehlinger am Montag, als er in Salzburg seine Argumente präsentierte. Bis Ende 2023 hat er nach eigenen Angaben Zeit, um die nötigen 8401 Unterschriften zu sammeln, damit eine Eintragungswoche für das Volksbegehren festgelegt wird.

In Zeiten des Kriegs in einem europäischen Land erscheint vielen Österreicherinnen und Österreichern die Neutralität umso mehr als guter Zustand, da sich das Land mit Russland nicht extra anlegen muss. Einer, der das überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist der Unternehmensberater Gunther Fehlinger aus Linz. Er hat nach eigenen Angaben früher viel in Ländern des Balkans und zuletzt vor dem russischen Angriffskrieg auch in der Ukraine gearbeitet. Angesichts der "größten militärischen Bedrohung Europas" seit dem Zweiten Weltkrieg müsse sich Österreich nun ...