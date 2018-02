Von ganz unten nach oben

Jürgen Vigne bringt bis Mitte März in seinem Restaurant Pfefferschiff Pariser Köstlichkeiten auf den Tisch. Diese Expedition führt ihn gleich in zweifacher Hinsicht zu seinen Wurzeln.

"Leben wie Gott in Frankreich." Wer denkt da nicht an außergewöhnlich gutes Essen! Dieser Gedanke führt schnurstracks zu Georges Auguste Escoffier. Der sagte einmal: "Eine gute Küche ist das Fundament allen Glücks." So betrachtet dürfen wir uns den Koch Jürgen Vigne als glücklichen Menschen vorstellen. Er verwöhnt seine Gäste schon seit 18 Jahren in seinem Söllheimer Restaurant Pfefferschiff vor den Toren Salzburgs auf hohem Niveau. Seit acht Jahren ist er dort Chef. Dass sich Vigne nun explizit Gedanken über die französische Küche gemacht hat, hat einen guten Grund. "Meine Vorfahren waren Hugenotten, also Protestanten, die sich im vorrevolutionären Frankreich ausgerechnet in die katholische Wachau gerettet haben", sagt er augenzwinkernd. Das passt recht gut: Denn Vigne bedeutet auf Deutsch so viel wie Weinstock. Als solcher fühlt er sich auch beim Kochen. "Meine Art zu kochen ähnelt dem Wachstum von Wein. Mein Antrieb sind keine schnelllebige Moden, sondern meine Frau Iris und meine beiden Kinder." Er beeilt sich auch festzustellen, dass es die französischen Küche ja eigentlich gar nicht gibt. Die bretonische Küche unterscheide sich ja von der provenzalischen ungefähr so wie die böhmische von der sizilianischen. Weshalb er sein Extra-Menü nun ganz konkret "30 Days Paris" getauft hat. Was aber alle Regionen Frankreichs eint, das ist die Demut beim Kochen - auch oder erst recht in der gehobenen Gastronomie.