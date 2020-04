Wenn die EU in der Coronafrage keine Gemeinsamkeit findet, besteht die große Gefahr, dass sie als Ganzes über den Jordan geht.

Die Coronakrise stellt eine Bruchlinie für unsere gesellschaftliche Ordnung dar, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa niemand erlebt hat. Am deutlichsten sind die Unterschiede zum Leben vor Corona in unserem Alltag zu spüren. Wir können auf einmal nicht ...