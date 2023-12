Nachbarn können nerven. Sie können aber auch ein Zuhause-Gefühl vermitteln. Und eines ist sicher: Kuchen gibt es immer.

Nachbarn sind wie Verwandte, man kann sie sich nicht aussuchen, und dazu kommt, dass sie auch nebenan wohnen. Man entkommt ihnen also nicht. Das mag in der Stadt oft wenig relevant sein. Am Land, in einem Ort an einem See, ...