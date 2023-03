Weniger Skiunfälle, aber mehr folgenschwere

Bisher starben auf Pisten und Skirouten in Österreich im laufenden Winter 33 Menschen. Die Zahl der Unfälle insgesamt ist gegenüber dem langjährigen Durchschnitt geringer. Doch wegen der geringen Schneemengen waren die Folgen oft gravierend.

Am Neujahrstag 2023 verunglückte am Hintertuxer Gletscher in Tirol eine 28-jährige Niederländerin beim Skifahren tödlich, als sie nach einem Sturz eine Absperrung durchschlug.

Wenig Schnee - insbesondere in der ersten Winterhälfte - und vor allem niedrig gelegene Skigebiete, die während der für das Geschäft wichtigen Weihnachtsferien noch geschlossen waren: Diese Trends kommen in der bisherigen Saisonbilanz des Kuratoriums für Alpine Sicherheit mit Sitz in Innsbruck zum Ausdruck. Von November 2022 bis Mitte März 2023 registrierte die Alpinpolizei insgesamt 4589 Personen, die auf Pisten oder Skirouten verunfallten. Dabei starben 33 Personen, zuletzt am vergangenen Wochenende ein Steirer in St. Johann im Pongau, 3175 Personen ...