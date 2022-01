Wenn Priester sich bekennen: "Ich wollte ein Vater für mein Kind sein"

Zwei ehemalige römisch-katholische Priester erzählen, warum sie sich für eine Familie entschieden haben. Und eine Pfarrerstochter hinterfragt den Zölibat.

"Keine Antwort ist auch eine Antwort", so fasst Richard Gödl das Gespräch mit dem Bischof im Jahr 2010 zusammen. Er war damals römisch-katholischer Priester in Kärnten - und Vater eines Sohnes geworden. "Ein Jahr nach der Geburt war ich noch im Dienst, aber ich konnte so nicht weitermachen. Ich wollte es nicht an die große Glocke hängen, aber trotzdem ein Vater für mein Kind sein dürfen", sagt Gödl. Es ließ sich keine Lösung mit dem Bischof finden. Kurz darauf wurde ...