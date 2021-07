Wie ein einstiger Hippie aus Luxemburg zum Kaiser von Österreich wurde

Gerard und Francoise wollten in der Pension ans Meer ziehen, geworden ist es ein See. Im Salzkammergut spielen beide nun Kaiser und Prinzessin.

"In der Pension gehen wir es ruhiger an und kaufen uns ein Haus am Meer", versprachen sich Gerard und Francoise, als sie noch in ihrer Apotheke in einer Luxemburger Kleinstadt arbeiteten.

Am 1. Mai 2012 war es so weit, "ausgerechnet am Tag der Arbeit haben wir die Arbeit für immer eingestellt", sagt Gerard Fritz (67) und lacht über die verdrehte Symbolik. Die Löwen-Apotheke, die seine Frau von ihren Eltern übernommen hatte, wurde verkauft, das kinderlose Paar setzte sich ...