Wie hältst du es mit der Hochkultur, Student?

Den freien Abend verbringen Studierende wohl selten im Theater. Ist das deswegen so, weil Hochkultureinrichtungen zu elitär sind? Oder liegt es an den jungen Menschen selbst? Die beiden Seiten sind sich uneinig.

Das Wochenende steht an, alle Arbeiten sind erledigt und Andreas (22) plant einen unterhaltsamen Abend. Das heißt entweder Netflix-schauen, ein Pop-Konzert besuchen oder feiern gehen. Hochkultur lässt er dabei außen vor - so jedenfalls das Klischee. Doch das Vorurteil ist auch in den Zahlen belegbar: Laut einer Jugendstudie vom Wiener Trendforschungsinstitut tfactory verbringen junge Menschen tatsächlich eher selten den freien Abend im Theater, Museum oder Ballett.

95 Prozent der jungen Menschen gaben 2012 sogar an, noch nie eine Opernaufführung besucht zu haben. Kulturinstitutionen arbeiten allerdings daran, auch das jüngere Publikum anzuziehen und ihnen Kultur näher zu bringen. Im Kulturentwicklungsplan des Landes Salzburg ist das sogar bereits Zielschwerpunkt.

Andreas Haslauer, Mathematikstudent in München, geht sehr gerne zu Kulturveranstaltungen. "Für mehrere Stunden sich einer Sache hingeben und sonst nichts tun zu müssen. Kein Handy, keine Werbung, keine Uni. Zu Hause funktioniert das nur selten", sagt er.

Nichtsdestotrotz versteht er aber, dass die Szene für manche Studierende einschüchternd sein kann. Bei vielen Hochkulturevents störe ihn eine bestimmte Publikumsgruppe, die sich wegen ihres Hobbys automatisch anderen überlegen fühlten. Andreas fügt hinzu, dass ihn der Dresscode solcher Veranstaltungen zu Anfang abgeschreckt habe. "Mit der Zeit gewöhnt man sich aber daran, einen gewissen Kleidungsstil zu pflegen." Andreas würde es dennoch begrüßen, wenn die Veranstalter auf jene zugehen würden, denen die Hochkultur nicht durch das Elternhaus näher gebracht wurde. "Das würde die Angst und das elitäre Vorurteil nehmen."

"Selbst Schuld, wenn man solche Hemmschwellen hat"

Thomas Randisek, Geschäftsführer des Dachverbands Salzburger Kulturstätten, hält diese Kritikpunkte für unbegründet. "Da muss ich schon sagen: auch selbst Schuld, wenn man solche Hemmschwellen hat." Die betreffenden Kulturinstitutionen seien alle so niederschwellig, dass es eher an den Studierenden läge, sich hinzuwagen. Und dass der Dresscode zu streng sei, wäre nur ein "übles Gerücht". Jedem sei freigestellt, Hochkulturveranstaltungen in legerer Kleidung zu besuchen.

Auch Sarah Eisenlohr, Kommunikationswissenschaftsstudentin in Salzburg, geht öfters zu Kulturveranstaltungen. "Gerade das Theater gehört meiner Meinung nach zur Allgemeinbildung." Schwachpunkte hätten diese Events dennoch. Laut Sarah sind solche Veranstaltungen oft für Studierende zu teuer. Außerdem würde an den Universitäten zu wenig dafür geworben, so dass Events oftmals nicht zu den Menschen gelangen, die erreicht werden müssten.

Randisek stimmt zu, dass bei der Kommunikation von Kulturprogrammen noch Verbesserungspotenzial bestehe. Er fügt allerdings an, dass hohe Preise kein Problem seien. Es gebe genügend Angebote für Studierende, es sei für jeden leistbar.

Tatsächlich bieten viele Kulturinstitutionen Ermäßigungen für Studierende, speziell auch Studenten-Mittwoche an. Damit kann ein Besuch der Wiener Staatsoper oder des Landestheaters Salzburg auch schon weniger als zehn Euro kosten. Auf die Frage hin, ob sich Kultureinrichtungen an Studierende anpassen müssten, antwortet Randisek verneinend. "Also ich glaube, vonseiten der Kulturstätten gibt es da wenig, das man machen kann." Im Endeffekt müssten junge Menschen die Initiative ergreifen und einfach zu einer der vielen verschiedenen Kulturveranstaltungen gehen.



Dieser Beitrag wurde von Studenten der Universität Salzburg im Rahmen einer Lehrredaktion in Kooperation mit den "Salzburger Nachrichten" erstellt.

